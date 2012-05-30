Капитальные инвестиции Украины в I квартале выросли на 23,2%

В Украине по итогам января-марта 2012 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 48,123 млрд грн, что на 23,2% больше показателя января-марта 2011 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, структура капитальных инвестиций по источникам финансирования в I квартале 2012 года была следующей: средства государственного бюджета – 1,2 млрд грн, средства местных бюджетов – 0,68 млрд грн, собственные средства предприятий и организаций – 32,07 млрд грн, кредиты банков и другие займы – 6,05 млрд грн, средства населения на индивидуальное жилищное строительство – 4,86 млрд грн, другие источники финансирования – 3,27 млрд грн.

Основной рост объемов освоенных капитальных инвестиций в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года был зафиксирован в торговле; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования — 53,5%, деятельности отелей и ресторанов — 52,6%, деятельности транспорта и связи — 51,9%, строительстве — 40,3%,.

При этом спад объемов освоенных капитальных инвестиций зафиксирован в рыболовстве и выращивании рыбы — 22,6%, государственном управлении — 13,5% и образовании — 9,2%.

Структура капитальных инвестиций по видам экономической деятельности в январе-марте 2012 года была такой: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 2,3 млрд грн, рыболовство и выращивание рыбы – 5,6 млн грн, промышленность — 15,98 млрд грн, строительство – 7,35 млрд грн, торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 5,7 млрд грн, деятельность отелей и ресторанов – 367,7 млн грн, деятельность транспорта и связи – 6,39 млрд грн, финансовая деятельность – 1,11 млрд грн, операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – 6,78 млрд грн, государственное управление – 711,8 млн грн, образование – 271,1 млн грн, здравоохранение и предоставление социальной помощи – 288,3 млн грн, предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта – 862,4 млн грн.

В разрезе регионов лидерами по темпу роста объемов освоенных капитальных инвестиций в январе-марте 2012 к аналогичному периоду 2011 года стали Полтавская обл. - на 84,1% - до 2,17 млрд грн, АР Крым – на 81,5% - до 3,24 млрд грн, Киевская обл. - на 68,1% - до 4,14 млрд грн, Ивано-Франковская обл. - на 57,3% - до 0,92 млрд грн. и Луганская обл. - на 51% - до 1,38 млрд грн. Спад зафиксирован в четырех областях, основной в Хмельницкой области - на 20,3% - до 0,56 млрд грн.

Справка УНИАН. В Украине по итогам 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 259 млрд 932,3 млн грн, в том числе инвестиций в основной капитал – 209 млрд 130 млн грн (без НДС), что на 22,4% больше показателя января-декабря 2010 года.