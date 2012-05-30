Азаров ожидает спекуляций при ратификации в ВР договора о ЗСТ СНГ
Ашхабад. Премьер-министр Украины Николай Азаров ожидает спекуляций со стороны некоторых сил при ратификации в Верховной Раде договора о зоне свободной торговле в рамках СНГ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил украинским журналистам на брифинге в Ашхабаде.
«Поскольку у нас сейчас уже полным ходом идет подготовка к выборам, избирательная компания, поэтому я представляю, сколько будет спекуляций на эту тему», - заявил Н.Азаров.
При этом он отметил, что ратификация этого договора и участие в ЗСТ принесет экономическую пользу странам, которые присоединились к документу.
«Пусть те, кто хотят спекулировать, ответят на простой вопрос: для нас это выгодно?», - сказал Н.Азаров.
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