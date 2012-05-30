Котировки на закрытии межбанка в среду составили 8,0840-8,0890 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0750/8,0850, к 12:00 цены поднялись до 8,0830/8,0890. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,0840/8,0890 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2480/0,2484, к 12:00 цены повысились до 0,2481/0,2485. К закрытию цены достигли уровня 0,2481/0,2485. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,6300 (+0,4350).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2425/1,2505. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,0580/10,0720, к 12:00 цены ушли вверх 10,0615/10,0730. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,0555/10,0655.

Дилер одного коммерческого банка с иностранным капиталом сообщил УНИАН, что в основном сделки заключались на уровне 8,08-8,085 грн/долл.

«Нацбанк на рынок не выходил, да и для этого не было необходимости, рынок и так был достаточно стабильным» - сообщил банкир.

При этом он отметил, что объемы торгов по сравнению с предыдущими днями снизились.

Напомним, что Национальный банк Украины 23, 24 и 29 мая выходил на межбанк с предложением продажи валюты. Представители НБУ заявляли, что последний раз регулятор продавал валюту на межбанке в феврале т.г.