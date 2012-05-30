Пшонка: ГПУ будет пресекать любые попытки давления на предпринимателей

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заверяет, что Генпрокуратура будет пресекать любые попытки давления на предпринимателей, независимо от того, кто за этим стоит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Пшонка заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос, будут ли реагировать органы прокуратуры на нарушения, в частности со стороны отдельных членов семьи Президента Украины Виктора Януковича.

«Я что-то не встречал ни в старом Уголовно-процессуальном кодексе, ни в новом понятия семьи, как вы говорите… Неприкасаемых перед законом нет. Все нарушения должны пресекаться в рамках действующего законодательства», - сказал В.Пшонка.