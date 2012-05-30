Пшонка: давление контролирующих органов на предпринимателей приобрело опасную тенденцию

Давление на предпринимателей со стороны контролирующих органов приобрело опасную тенденцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

«В последнее время Генеральная прокуратура Украины зафиксировала опасную тенденцию давления на предпринимателей со стороны контролирующих органов. Налоговая, милиция, Служба безопасности, та же прокуратура стали будничным кошмаром для предпринимателей», - сказал В.Пшонка.

По его словам, сегодня в Украине действует 89 контролирующих ведомств, 63 из которых имеют право остановить, закрыть деятельность хозяйственного субъекта.

При этом В.Пшонка отметил, что контролирующие правоохранительные органы осуществляют проверки субъектов предпринимательства с особым интересом, хотя результаты этих проверок носят нулевой характер.

«Не успела закончить проверку одна структура, приходит другая. То есть скорость стука в двери превышает скорость звука», - сказал генпрокурор.

Он отметил, что в течение прошлого года и с начала этого года контролирующие органы провели 3 млн. проверок, составив свыше 8 млн. протоколов. При этом более 6 млн. чел. были привлечены к административной ответственности, а более 442 тысяч субъектов хозяйствования приостановили деятельность, 250 тысячам приостановлена регистрация.

«То есть была проверка каждого предпринимателя, на каждого составлено по 3 административных протокола, деятельность каждого шестого приостановлена», - сказал В.Пшонка, отметив, что многие проверяющие выходят за пределы территориальных единиц, которые им подчинены.

«Если почитать проверки, то они практически под копирку написаны – один и тот же текст», - подчеркнул генпрокурор.