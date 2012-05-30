Янукович одобрил положение о секретариате Национального социально-экономического совета

Президент Украины Виктор Янукович одобрил положение о секретариате Национального трехстороннего социально-экономического совета.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Согласно решению, секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета является постоянно действующим органом, который осуществляет в соответствии с Законом «О социальном диалоге в Украине» организационное, информационное, методическое и материально-техническое обеспечение Национального трехстороннего социально-экономического совета.

Секретариат образуется в составе 15 человек: секретаря Национального совета, заместителя секретаря Национального совета и других работников секретариата, которые являются государственными служащими.

Указ определяет, что Секретариат возглавляет секретарь Национального совета, который назначается на должность по представлению Президиума Национального совета и освобождается от должности Президентом Украины.

Финансирование деятельности секретариата Национального совета осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Секретариат Национального совета является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Украины и своим наименованием, счета в органах Государственной казначейской службы Украины.

Этим же указом В.Янукович поручил Кабинету министров Украины решить в установленном порядке вопросы об отнесении должностей работников секретариата Национального трехстороннего социально-экономического совета к соответствующим категориям должностей государственных служащих и об определении условий оплаты труда таких работников.

Правительство должно принять меры для содействия деятельности Национального трехстороннего социально-экономического совета и его секретариата, в том числе проработать вопрос об обеспечении секретариата Национального трехстороннего социально-экономического совета помещением в городе Киеве.

Кроме того, Кабмин должен предусматривать при подготовке проектов законов о государственном бюджете Украины на 2013 и последующие годы расходы на обеспечение деятельности Национального трехстороннего социально-экономического совета и его секретариата.