Антикоррупционный комитет может инициировать проверку коррупционных нарушений

Президент Украины Виктор Янукович разрешил Национальному антикоррупционному комитету вносить предложения по проведению в установленном порядке проверок фактов совершения коррупционных правонарушений.

Об этом говорится в указе «О внесении изменений в Положение о Национальном антикоррупционном комитете», размещенном на сайте главы государства.

В частности, Президент дополнил соответствующий подпункт к разделу о правах комитета.

Также В.Янукович расширил перечень основных задач комитета. Так, комитет должен готовить предложения по обеспечению реализации единой государственной политики в сфере предотвращения и противодействия коррупции; осуществлять системный анализ состояния противодействия коррупции в Украине, эффективности реализации антикоррупционной стратегии, мер, которые принимаются для предотвращения и противодействия коррупции.

Национальный антикоррупционный комитет должен разрабатывать предложения по формированию и реализации антикоррупционной стратегии и антикоррупционным мероприятиям, направленным, в частности, на совершенствование законодательства и устранение имеющихся в нем противоречий, готовить предложения по улучшению координации и взаимодействия субъектов, которые осуществляют мероприятия по предотвращению и противодействию коррупции.

Среди новых задач - разработка предложений по упрощению разрешительных и других процедур ведения малого и среднего бизнеса и устранению причин, которые способствуют правонарушениям в этой сфере; содействию реализации рекомендаций GRECO, других ведущих международных организаций по предотвращению и противодействию коррупции, повышению эффективности международного сотрудничества Украины в этой сфере; содействию научно-методическому обеспечению по вопросам противодействия коррупции.