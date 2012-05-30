Минюст определен государственным органом по вопросам банкротства - указ

18:45, 30 мая 2012
Финансы
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Президент Украины Виктор Янукович определил Министерство юстиции Украины государственным органом по вопросам банкротства.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

В частности, Президент внес соответствующие изменения в Положение о Министерстве юстиции Украины.

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