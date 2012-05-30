В милиции видят сложности с привлечением Мавроди к ответственности

В милиции видят сложности с привлечением основателя финансовой пирамиды МММ-2011 Сергея Мавроди к ответственности, поскольку он предупреждал вкладчиков о том, что они могут потерять свои деньги.

Об этом сообщил УНИАН начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о прекращении выплаты вкладов во всех отделениях МММ-2011, он сказал, что в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями не поступало ни одного заявления от украинских вкладчиков МММ-2011.

Как отметил В.Полищук, если такие обращения в милицию будут, то будет проводиться соответствующая доследственная проверка. Однако, по его словам, реально привлечь С.Мавроди к ответственности будет достаточно сложно, поскольку основатель пирамиды предупреждал людей о том, что они могут потерять свои деньги.

"Кроме того, на протяжении полугода посредством СМИ милиция давала комментарии, что люди могут потерять деньги, мы предупреждали, что нет достаточных законодательных рычагов, чтобы обезопасить вкладчиков", - пояснил В.Полищук.

Т.е., сказал он, С.Мавроди своими предупреждениями обезопасил себя от привлечения к ответственности по статье о мошенничестве. "По всей видимости, будет отказано в возбуждении уголовного дела", - добавил В.Полищук.

При этом он не исключил, что при наличии заявлений от граждан правоохранительные органы будут рассматривать возможность другой классификации действий С.Мавроди.