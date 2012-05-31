Российский рубль упал до минимума с июля 2009 года

По данным ММВБ, курс доллара превысил уровень 32,89 рубля, сообщают «Известия».

Согласно сообщению, курс доллара превысил уровень 32,89 рубля, по открытию торгов в четверг поднявшись до максимума с августа 2009 года.

Как свидетельствуют данные биржи ММВБ-РТС, доллар к 10.15 мск подорожал на 13 копеек к закрытию среды - до 32,89 рубля.

К 10.30 мск доллар дорожал на 21 копейку к закрытию среды - до 32,97 рубля, таким образом, рубль вышел на минимум с июля 2009 года.

Ранее в среду рубль упал до восьмимесячного минимума. Негатив на рынке был спровоцирован проблемами периферийных стран еврозоны и подозрениями на будущую рецессию в Китае.