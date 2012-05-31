Налоговая проверит законность использования электронных денег

Органы налоговой милиции считают целесообразным урегулировать вопрос использования в Украине электронных денег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины – начальник налоговой милиции Андрей Головач на брифинге для прессы в четверг в рамках Международной конференции «Формирование современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями».

Он отметил, что борьба с преступлениями, связанными с использованием новейших технологий, является на сегодня одним из приоритетных направлений в работе налоговой милиции Украины.

«Одним из приоритетов является борьба с преступлениями, которые связаны с использованием современных технологий, - отметил А.Головач. - В этом контексте мы будем рассматривать вопрос законности даже существования электронных денег в Украине. Потому что, действительно, у нас есть определенная проблематика, которую мы обобщаем сегодня и изучаем вместе с Национальным банком Украины, вопрос вообще законности существования некоторых денежных систем».

При этом А.Головач подчеркнул, что все мероприятия, связанные с урегулированием использования электронных денег в Украине, будут проводиться постепенно.

«Я думаю, что мы в спокойном ритме будем это делать, и до конца года у нас есть еще время для того, чтобы определиться относительно шагов по решению данной проблематики», - сказал он.