Мавроди заявил о создании новой пирамиды МММ-2012

Скандально известный основатель пирамид МММ и МММ-2011 Сергей Мавроди объявил о создании новой финансовой пирамиды МММ-2012, призванной помочь своей предшественнице.

Об этом С.Мавроди заявил у себя на сайте.

Он признал, что у вкладчиков на фоне негативных сообщений в СМИ началась паника.

«К сожалению, приходится констатировать, что в Системе все же началась паника. Последней каплей стали позавчерашние радостные крики всех практически СМИ о новом уголовном деле за мошенничество. Якобы уже возбужденное. (Ложь, на самом деле. Как всегда. Но здесь уже!..) Участников тоже можно понять. Нервы не стальные», - написал С.Мавроди.

В связи с этим он заявил о введении режима «спокойствие» до 15 июня.

С.Мавроди также уточнил, что и после 15 июня будут введены жесткие ограничения на выплаты.

В то же время он признал, что эти меры не могут спасти ситуацию, поскольку приплыв новых вкладчиков опустился практически на нулевой уровень.

«А поэтому! Учитывая все вышеизложенное ... С этого момента создается новая пирамида, МММ-2012. Старая не закрывается, то есть обе пирамиды, старая и новая, МММ-2011 и МММ-2012, будут функционировать отныне параллельно», - заявил С.Мавроди.

Он уточнил, что правила и условия будут те же, что и раньше, а новая пирамида будет помогать предыдущей.

Как сообщал УНИАН, 30 мая во всех филиалах финансовой пирамиды МММ-2011, основанной С.Мавроди, были полностью прекращены выплаты вкладов. Сам С.Мавроди также признал факт приостановки выплат. «В связи с приостановкой выплат выигрышей просим всех участников системы не поддаваться панике и обратиться к своим десятникам для обеспечения возвращения вкладов. Точные сроки можно уточнить у своих десятников», - написал С.Мавроди в своем блоге.