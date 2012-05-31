В мае годовая инфляция в еврозоне снизилась до 2,4%

Брюссель. По предварительным данным, в мае 2012 года годовая инфляция (май до мая) в зоне евро будет составлять 2,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года годовая инфляция составляла в еврозоне 2,6%, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – 2,7%.

В зону евро с января 2011 года входит 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.

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