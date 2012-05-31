Налоговые милиционеры разных стран договорились работать вместе

Представители налоговых полиций Украины, Бельгии, Великобритании, Грузии, Эстонии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши при участии Европейской Комиссии договорились о совместном противостоянии экономической преступности.

Об этом сказал начальник налоговой милиции Украины Андрей Головач перед началом Международной конференции «Построение современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями», говорится в сообщении пресс-службы ГНС Украины.

«В ходе последних встреч при содействии Европейской Комиссии мы достигли принципиального понимания необходимости объединения усилий с целью борьбы с экономическими преступлениями. Не могут быть эффективными локальные действия национальных органов по противодействию экономическим злоупотреблениям в условиях глобализации и снижения барьеров для перетекания капиталов», - сказал А. Головач.

По его словам, сегодня налоговая милиция Украины уже успешно сотрудничает с коллегами из 68 мира. «Высокий уровень нашего международного сотрудничества - это лишь одно из свидетельств высокого профессионализма и передового опыта, который накоплен в нашей структуре», - подчеркнул начальник налоговой милиции.

В сообщении пресс-службы ГНС также отмечается, что на Международную конференцию «Построение современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями» в Украину приехали представители налоговых/фискальных полиций из 16-ти стран мира. Также конференцию посетили представители Европола.