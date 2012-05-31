ВТБ согласовал с Украиной рефинансирование большей части кредита на 2 млрд долл.

Российский «Внешторгбанк» (ВТБ) договорился с Министерством финансов Украины о рефинансировании на двухлетний срок значительной части полученного Украиной в 2010 году займа на 2 миллиарда долларов, сообщил в четверг ВТБ.

Договоренность по этому кредиту, срок погашения которого наступает в июне т.г., была достигнута в ходе визита в Киев председателя правления ВТБ Андрея Костина.

Как говорится в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении агентства УНИАН, А. Костин провел встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем, главой Национального банка Украины Сергеем Арбузовым и министром финансов Юрием Колобовым.

«Участники встречи затронули широкий круг вопросов стратегического сотрудничества, в частности, существующий займ Министерства финансов Украины перед банком ВТБ, погашение которого будет осуществлено в начале июня этого года. Обе стороны договорились о рефинансировании значительной части этого займа сроком на два года», - сообщает ВТБ.

«Внешторгбанк» при этом заявил о своей заинтересованности в «расширении сотрудничества с правительством Украины и поддержке дальнейшего развития экономики страны».

Как сообщил ранее УНИАН, 23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко сказал, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 миллиард долларов для погашения кредита ВТБ.

21 мая источник в финансовых кругах сообщил УНИАН, что Минфин согласовал с руководством ВТБ схему погашения этого кредита. По информации источника, согласно договоренности, 500 миллионов долларов суммы кредита будет погашено «живыми» деньгами, для погашения 500 миллионов будет привлечен новый кредит ВТБ; еще 1 миллиард будет рефинансирован путем выпуска ценных бумаг.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит на 6 месяцев в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит продлевался трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.

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