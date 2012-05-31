Европейские налоговики отмечают активность Украины в борьбе с экономической преступностью

Представители налоговых органов ряда стран Евросоюза отмечают активность налоговых органов Украины в обмене опытом в сфере борьбы с экономической преступностью.

Как передает корреспондент УНИАН, эксперт Службы расследований финансовых преступлений при МВД Литовской Республики Игорис Кржечковскис, выступая на международной конференции на тему: «Формирование современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями», отметил, что, несмотря на значительно меньшие объемы финансирования налоговых органов Украины по сравнению с финансированием налоговых служб европейских стран, украинским налоговикам удается эффективно выполнять свои функции и во многом быть примером для иностранных коллег.

«Налоговой милиции Украины удалось достичь тех высоких результатов, которые были поставлены перед ней. И не только работать эффективно и удачно на территории своей страны, но при этом оказывать достаточно существенную помощь европейским коллегам», - сказал И.Кржечковскис.

При этом он сообщил, что некоторые методы работы налоговой милиции Украины сегодня используются и литовскими налоговиками.

«Когда несколько лет назад перед нами тоже возник вопрос об усилении некоторых технических моментов нашей работы, и мы изучили опыт многих стран Европейского Союза, то в результате мы остановились именно на том варианте, который был предложен нам налоговой милицией Украины», - отметил литовский эксперт.

По его мнению, на сегодня работа налоговой милиции Украины соответствует высоким стандартам, которые действуют в ведущих странах Евросоюза.

«Можно признать тот факт, что налоговая милиция (Украины – УНИАН) является полноправным и действительно авторитетным членом европейской сети правоохранительных служб, чья деятельность связана с борьбой с теневой экономикой и налоговыми преступлениями, - сказал И.Кржечковскис. - Деятельность налоговой милиции Украины достигла высоких результатов и соответствует тем высоким стандартам, которые ставятся перед всеми развитыми государствами данной области».

В свою очередь эксперт Службы налоговой информации и расследований Налоговой и таможенной администрации Нидерландов Геерт Ван де Бульт отметил, что украинские налоговики всегда показывали заинтересованность в изучении европейского опыта борьбы с экономическими преступлениями.

«Я знаю, что мы очень тесно и очень хорошо сотрудничаем (с украинскими налоговиками – УНИАН), проводится много мероприятий, на которых мы обмениваемся многими идеями», - сказал он.

При этом эксперт отметил, что в борьбе с экономической преступностью нельзя полностью копировать подходы других стран, так как экономика каждой страны имеет свои особенности.

«Все, что мы можем сообщить нашим коллегам, это то, каким образом мы организовываем работу у себя в стране», - уточнил Г. Ван де Бульт.

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