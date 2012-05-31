Цена евровалюты в период Евро-2012 будет в границах 9,80–10,50 грн/евро — эксперты

Давление на евро в июне может сохраниться; так, курс евровалюты на международном рынке в этот период будет колебаться в диапазоне 1,2300-1,2625 долл/евро, при этом в Украине он будет находиться в границах 9,80–10,50 грн/евро, считают эксперты компании Weltrade.

В компании считают, что евровалюта в июне продолжит оставаться в глобальном понижающемся тренде на фоне долговых проблем еврозоны, а основное внимание инвесторов будет направлено на Грецию, Испанию и США, а также развитие взаимоотношений между Францией и Германией.

Так, эксперты Weltrade отмечают, что правящая партия Германии на местных выборах потеряла поддержку ключевых земель, это значит, что влияние личностей будет перераспределяться в сторону Франции, но при сохранении первой экономического и политического влияния на Евросоюз в целом и ЕЦБ в частности как основного инвестора. Основной риск, который предоставляет Греция на данный момент – это внеочередные выборы 17 июня, по результатам которых будет определена глобальная политическая картина еврозоны. Кроме того, нерешенными остаются проблемы в Испании, страна находится на грани коллапса банковской системы. А с учетом того, что Испания уже изменила сроки приведения своего бюджета к нормам, согласованные ранее с ЕЦБ и МВФ, проблемы с банковской системой вызывают повышенную обеспокоенность у инвесторов.

«Дополнительным фактором укрепления гривни по отношению к евровалюте в июне выступит проведение Евро-2012. Ожидается, что туристы за этот период привезут в Украину 2-2,5 млрд евро, которые должна «проглотить» банковская система. Соответственно, из-за роста предложения на рынке НБУ будет снижать курс, выкупая излишки, тем самым увеличивая валютные резервы государства по выгодной цене», - отмечает эксперт аналитического отдела компании Weltrade Сергей Борийчук.

Также в компании сообщили, что стоимость евро по отношению к американскому доллару на международном рынке в период с 1 по 29 мая снизилась на 5,1% до 1,2564, по отношению к гривне – на 4,98% до 10,04 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшних торгах на межбанковском валютном рынке Украины торги по паре евро-гривня открылись индикативными котировками 10,0025/10,0165, к 12:00 цены ушли вверх 10,0320/10,0415. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,0285/10,0420.