Цена доллара на межбанке в четверг приблизилась к отметке 8,10 грн

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0750/8,0850, к 12:00 цены поднялись до 8,0835/8,0880. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0850/8,0930 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2447/51, к 12:00 цены повысились до 0,2454/58. К закрытию цены откатились к уровню 0,2453/57. В России курс доллар-рубль продолжает расти, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,1400 (+0,5100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2360/1,2425. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,0025/10,0165, к 12:00 цены ушли вверх 10,0320/10,0415. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,0285/10,0420.

Дилер одного коммерческого банка с иностранным капиталом сообщил УНИАН, что, в основном, сделки заключались на уровне 8,0850 грн/долл., при этом продолжилось снижение объема торгов.

«Вчера Нацбанк интервенции не проводил, сегодня мы также не ожидаем его выхода», - сообщил банкир.

Напомним, что Национальный банк Украины 23, 24 и 29 мая выходил на межбанк с предложением продажи валюты. Представители НБУ заявляли, что последний раз регулятор продавал валюту на межбанке в феврале т.г.