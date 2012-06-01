Торги на межбанке в пятницу открылись ростом котировок
10:38, 01 июня 2012Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0840/8,0920 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2387/91, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,9920/10,0035. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,2357/59 (четверг — 1,2393/95).
В четверг Нацбанк на рынок не выходил.
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