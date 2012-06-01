Таможня начала работать по новым правилам

С 1 июня вступает в силу новый Таможенный кодекс.

Напомним, 21 апреля т.г. Таможенный кодекс был опубликован в газете «Голос Украины» (№№73-74) и вступает в действие с первого числа второго месяца после его публикации, то есть с 1 июня.

Как сообщал УНИАН, парламент принимал кодекс дважды. После его принятия 3 ноября 2011 года документ был заветирован Президентом. 13 марта 2012 года Таможенный кодекс был принят парламентом с поправками.

19 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал Таможенный кодекс, принятый Верховной Радой 13 марта т.г.

Президент отмечал, что статьей 408 Таможенного кодекса, который поступил ему на подпись в первый раз, устанавливалось новое необходимое условие для получения разрешения на осуществление таможенной брокерской деятельности – наличие у предприятия договора финансовой гарантии выполнения обязательств таможенного брокера в интересах государственного бюджета. При этом предусматривалось, что размер суммы финансовой гарантии не может быть меньше 300 тыс. евро. Он считает такую норму нецелесообразной.

Президент предложил предусмотреть, что на осуществление таможенной брокерской деятельности выдаются лицензии. При этом определить виды деятельности, на которые предоставляются разрешения, а предприятия, получившие такие разрешения, включаются в соответствующие реестры, которые ведутся центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей реализацию государственной политики в сфере государственного таможенного дела. Также предусмотрено, что лицензия на осуществление таможенной брокерской деятельности выдается в порядке и на условиях, определенных Законом "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности".

Также Президент предложил, чтобы порядок и критерии оценки сведений, заявленных предприятием для получения статуса уполномоченного экономического оператора, определялись центральным органом исполнительной власти, обеспечивающем формирование и реализующем государственную политику в сфере финансов. Президент отмечал, что требования относительно безубыточности деятельности банков и относительно наличия представителей во всех пунктах пропуска через государственную границу Украины приведут к нарушению конституционных гарантий права на предпринимательскую деятельность, а поэтому должны быть исключены из кодекса.

Также Президент предложил сохранить действующий механизм выдачи сертификатов о происхождении товара из Украины.

Статьей 212 Таможенного кодекса, подаваемого на подпись, предусмотрено, что таможенное оформление рыбной продукции, изготовленной украинскими судами в пределах Азово-Черноморского бассейна, осуществляется с подачей таможенной декларации. Президент предложил воздержаться от введения подачи таможенной декларации при таможенном оформлении указанной рыбной продукции.

Также предусмотрено, что во время определения таможенной стоимости импортируемых носителей информации, содержащих программное обеспечение для оборудования по обработке данных, учитывается только стоимость носителя информации при условии выделения из цены, которая была фактически оплачена или подлежит уплате за оцениваемые товары, стоимости программного обеспечения и/или стоимости носителя. Сведения относительно стоимости программного обеспечения и/или стоимости носителя должны базироваться на документально подтвержденных данных.

Таможенным кодексом предусмотрено, что проценты, которые насчитываются по финансовым соглашениям (например, по соглашению финансового лизинга), заключенные покупателем и касающихся покупки импортированных товаров, не будут рассматриваться как часть таможенной стоимости при условии, что: проценты выделены из цены, которая была фактически оплачена или подлежит уплате за товары; положения относительно финансирования заключены в письменной форме; покупатель может продемонстрировать, что: такие товары фактически проданы по цене, задекларированной как цена, которая была фактически оплачена или подлежит уплате; процентная ставка не превышает уровня ставок, которые обычно применяются в стране, где и когда такое финансирование было предоставлено.

Эти положения применяются независимо от того, было ли финансирование предоставлено именно продавцом, банком или другим физическим или юридическим лицом. Они также будут применяться, если товары будут оцениваться согласно другому методу, отличному от метода по цене договора (контракту).

Таможенным кодексом предусмотрено, что таможенный орган может отказать в таможенном оформлении товаров за заявленной декларантом таможенной стоимости исключительно при наличии обоснованных оснований. Эти основания определены.

В соответствии с Таможенным кодексом, решение о коррекции заявленной таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины с помещением в таможенный режим импорта, принимается таможенным органом в письменной форме во время осуществления контроля правильности определения таможенной стоимости этих товаров как до, так и после их выпуска, если таможенным органом обнаружено, что заявлены неполные и/или недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров, в том числе неверно определена таможенная стоимость товаров.

Кодексом предусмотрено, что предоставление таможенным органам обеспечение уплаты таможенных платежей является обязательным при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию Украины и при их перемещении по территории Украины проходным и внутренним транзитом.

Таможенным кодексом предусмотрено, что товары (кроме товаров для реализации или использования с целью, непосредственно не связанной с осуществлением предпринимательской деятельности), ввозимые на таможенную территорию Украины на срок не меньше трех лет иностранными инвесторами в соответствии с Законом "О режиме иностранного инвестирования" с целью инвестирования на основании зарегистрированных договоров (контрактов) или как взнос иностранного инвестора в уставной капитал предприятия с иностранными инвестициями, освобождаются от уплаты ввозной пошлины. При отчуждении таких товаров ранее трех лет со времени зачисления их на баланс ввозная пошлина платится на общих основаниях.