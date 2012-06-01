С сегодняшнего дня на таможне вводят ряд изменений

С сегодняшнего дня вступает в силу постановление Кабинета министров №468 от 28 мая т.г. «Об утверждении перечня товаров, вывоз которых гражданами за пределы таможенной территории Украины не допускается».

Текст постановления обнародован на правительственном портале.

Согласно утвержденному перечню, не допускается вывоз (пересылка) гражданами за пределы таможенной территории Украины таких товаров: перьев, пуха необработанных; редкоземельных металлов, скандия и иттрия в чистом виде, в смесях или сплавах; ртути; необработанных шкур крупного рогатого скота, овец или ягнят, свиней; древесины топливной, щепок или стружки древесной хвойных и лиственных пород; лесоматериалов; шпал деревянных для железнодорожных или трамвайных путей; серебра, золота и платины в необработанном или полуобработанном виде, или в виде порошка; золота; отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; изделий из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами.

Также запрещается вывоз ферросплавов, отходов и лома литейного чугуна, коррозионностойкой (нержавеющей) стали, легированной стали; отходов и лома черных металлов (луженых); токарной стружки, обрезков, обломков, отходов фрезерного производства и опилок; отходов обрезков или штамповки черных металлов (пакетированных, непакетированных, резанных); отходов и лома черных металлов; слитков черных металлов для переплавки; изделий и сплавов из меди, латуни, бронзы, никеля; отходов и лома алюминиевого; свинца и других металлов.

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С сегодняшнего дня вступают в силу изменения по основаниям для осмотра украинскими таможенниками товаров и транспортных средств

С сегодняшнего дня вступает в силу постановление Кабинета министров от 23 мая т.г. №467 «Об утверждении исчерпывающего перечня оснований, при наличии которых может проводиться осмотр (переосмотр) товаров, транспортных средств коммерческого назначения таможенными органами Украины».

Текст постановления опубликован в газете «Урядовый курьер» (№97 от 1 июня т.г.).

Согласно документу, основаниями для осмотра таможенниками товаров и транспортных средств коммерческого назначения является отсутствие или неподтверждение сведений об осуществлении в полном объеме таможенных формальностей в отношении товаров, транспортных средств коммерческого назначения; перемещение товаров, транспортных средств через таможенную границу Украины ли границы зоны таможенного контроля вне рабочего времени (вне места расположения таможенного органа), нехарактерным способом, а также способом, являющимся типичным для перемещения предметов контрабанды или товаров, являющихся непосредственными предметами нарушения таможенных правил.

Также основаниями для осмотра определено перемещение гражданами товаров в объеме, необоснованном в случае перемещения личных вещей; наличие признаков обустройства товаров, транспортных средств коммерческого назначения специально изготовленными хранилищами (тайниками) или использования других средств или способов, затрудняющих обнаружение товаров; наличие признаков придания одним товарам вида других.

Кроме этого, основаниями для осмотра является предположение по результатам использования технических средств таможенного контроля о том, что перемещаемые через таможенную границу Украины товары запрещены или ограничены к такому перемещению соответствии с законодательством; обнаружение в результате использования технических средств таможенного контроля мест в товарах, транспортных средствах коммерческого назначения, которые могут использоваться для сокрытия товаров от таможенного контроля.

В перечне оснований - несоответствие данных, полученных при использовании технических средств таможенного контроля, данным, содержащимся в товаросопроводительных и иных документах, которые подаются для таможенного контроля; представление таможенному органу как основания для перемещения товаров поддельных документов или документов, полученных незаконным путем, или выявление в представленных документах недостоверных данных.

Также таможенники имеют право для осмотра в случае перемещения товаров, транспортных средств коммерческого назначения с незаконным освобождением от таможенного контроля вследствие использования служебного положения должностными лицами таможенного органа.

Основанием для осмотра является и получение в установленном порядке от правоохранительных органов информации о перемещении товаров, транспортных средств коммерческого назначения с нарушением требований законодательства по вопросам государственной таможенного дела.