Moody's снизило рейтинги трех украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитные рейтинги «ОТП Банка Украина» и «Укрэксимбанка» на две ступени до «В2» с «Вa3», а «Приватбанка» - на одну ступень, до «В1» c «Вa3», говорится в сообщении агентства.

Новые рейтинги «ОТП Банка Украина» и «Укрэксимбанка» соответствуют суверенному рейтингу Украины «В2», рейтинг «Приватбанка» превышает суверенный на одну ступень.

Рейтинги финансовой устойчивости всех трех банков понижены агентством с "D-" до "E+" со стабильными прогнозами.

Таким образом, Moody's завершило начатый в апреле пересмотр рейтингов этих банков, что отражает новые оценки агентства о связи между кредитоспособностью государств и финансовых учреждений по всему миру.

Более высокий уровень рейтинга «Приватбанка» Moody's объясняет консервативной политикой управления рисками в отношении суверенных вложений с отсутствием прямых и непрямых инвестиций в государственные долговые бумаги, умеренным уровнем диверсификации своего бизнеса за пределами Украины. Агентство также указывает на слабую вовлеченность банка в оптовые рынки долгов, указывая, что в его некапитальном фондировании на конец 2011 года на международное финансирование приходилось лишь 10%.

Как сообщало в апреле агентство УНИАН, Moody's поместило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги четырех украинских банков - «ОТП Банк Украина», «Приватбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрэксимбанк».

В пятницу Moody's сообщило, что рейтинг «Райффайзен Банка Аваль» пока остается в процессе пересмотра, так как агентству необходимо завершить оценку дочек Raiffeisen Bank International.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года Moody's ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Украины до "негативного" со "стабильного" из-за возросших бюджетных и внешних рисков на фоне неопределенности относительно сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Рейтинговое действие также учитывало возможное ухудшение экономической ситуации на Украине вследствие проблем в мировой экономике в целом и увеличения политических рисков, связанных с парламентскими выборами в октябре 2012 года.

В январе 2012 г. агентство опубликовало ежегодный кредитный обзор, из которого следовало, что в случае неблагоприятных политических или экономических событий в Украине Moody's не исключает понижения долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины, который сейчас находится на уровне "B2".