В Беларуси госдолг снизился до 112,4 трлн рублей

Минск . В Беларуси государственный долг на 1 мая 2012 года составил 112,4 трлн белорусских рублей и уменьшился по сравнению с началом 2012 года на 3,4%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Беларуси.

«Уменьшение государственного долга (в белорусских рублях) в первую очередь обусловлено переоценкой внешнего государственного долга вследствие укрепления национальной валюты в январе-апреле 2012 года», - отметили в Минфине Беларуси.

Так, внутренний государственный долг с начала 2012 года уменьшился на 0,4 трлн рублей, по состоянию на 1 мая 2012 года составив 17,5 трлн рублей при установленном лимите 34 трлн рублей.

В Минфине Беларуси отмечают, что внешний государственный долг по состоянию на 1 мая 2012 года составил 11,8 млрд долл. при установленном лимите 14,3 млрд долл, уменьшившись с начала года на 14,2 млн долл.

«Уменьшение внешнего государственного долга в 2012 году обусловлено погашением части основного долга по кредиту stand-by МВФ», - подчеркнули в Министерстве финансов Беларуси.