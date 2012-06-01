Средний курс покупки/продажи доллара в пятницу незначительно повысился

В пятницу днем украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,06 грн/долл., продают – по 8,11 грн/долл. Курс покупки/продажи незначительно повысился, по сравнению со вчерашним, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,10 грн/долл., по продаже – в пределах 8,099-8,13 грн/долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках незначительно снизился со вчерашнего дня и составляет 9,89 грн/евро, продажи — на 0,4% - до 10,10 грн/евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,85-10,00 грн/евро, по продаже – в пределах 10,045-10,20 грн/евро.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 30 мая снизился на 1,9% и сегодня составляет 0,2312 грн/рубль, продажи — на 1,6% - до 0,2448 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2380 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2380-0,2670 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США – 8,08/8,105 грн, евро – 9,86/10,10 грн, рубль – 0,2360/0,2460 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,08/8,12 грн, евро – 9,85/10,20 грн, рубль – 0,2370/0,2470 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,06/8,11 грн, евро – 9,80/10,10 грн, рубль – 0,2350/0,2500 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 1 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,9925, к евро – 9,913098, к российскому рублю – 0,24281.