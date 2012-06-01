Moody's прогнозирует снижение темпов роста ВВП Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует в 2012 году снижение темпов роста валового внутреннего продукта Украины до 2,5-3,0% с 5,2% в 2011 году, в связи с чем сохраняет негативный прогноз развития банковской системы Украины, говорится в сообщении агентства.

По мнению Moody's, проблемы в мировой экономике привели к снижению спроса на украинский экспорт, включая металлургическую продукцию, что, в свою очередь, привело к замедлению темпов экономического роста страны.

Слабый экономический рост, прогнозирует рейтинговое агентство, будет сдерживать увеличение кредитоспособности украинских банков в течение ближайших 12-18 месяцев.

На развитие банковской системы также будет негативно влиять груз просроченных кредитов и недостаточная доступность финансовых ресурсов.

Moody's считает, что украинские банки в ближайшее время должны найти решение нескольким важным проблемам, включая отток корпоративных депозитов и повышение ставок по депозитам населения, что влечет снижение банковской маржи.

Агентство при этом прогнозирует снижение доли «проблемных» кредитов до 35% к концу 2012 года с около 40% в конце 2011 года.

Как сообщил ранее Нацбанк, банковская система страны, которой в текущем году удалось возобновить прибыльную деятельность после трех лет убытков, в апреле сократила суммарную чистую прибыль до 80 миллионов гривен с 490 миллионов в марте.

По итогам первых четырех месяцев 2012 года суммарная чистая прибыль банков составила 1,805 миллиарда гривен по сравнению с убытками на общую сумму 465 миллионов гривен в январе-апреле 2011 года.

Финансовый результат деятельности банковского сектора улучшился в этом году благодаря росту чистого комиссионного дохода и сокращению расходов на формирование резервов под проблемные кредиты.

Как сообщал УНИАН, крупнейший кредитор Украины – Международный валютный фонд в апреле ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2012 году с 4,8% до 3%.

Европейский банк реконструкции и развития ожидает в 2012 году снижения темпов роста украинской экономики до 2,5%, но прогнозирует ускорение роста ВВП в 2013 году до 4,0%.

Ранее в пятницу Moody's понизило кредитные рейтинги «ОТП Банка Украина» и «Укрэксимбанка» на две ступени до «В2» с «Вa3», а «Приватбанка» - на одну ступень до «В1» c «Вa3». Новые рейтинги «ОТП Банка Украина» и «Укрэксимбанка» соответствуют суверенному рейтингу Украины «В2», рейтинг «Приватбанка» превышает суверенный на одну ступень.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года Moody's ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Украины до "негативного" со "стабильного" из-за возросших бюджетных и внешних рисков на фоне неопределенности относительно сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Рейтинговое действие также учитывало возможное ухудшение экономической ситуации в Украине вследствие проблем в мировой экономике в целом и увеличения политических рисков, связанных с парламентскими выборами в октябре 2012 года.

В январе 2012 г. агентство опубликовало ежегодный кредитный обзор, из которого следовало, что в случае неблагоприятных политических или экономических событий в Украине Moody's не исключает понижения долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины, который сейчас находится на уровне "B2".

Киев. 1 июня. УНИАН. Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует в 2012 году снижение темпов роста валового внутреннего продукта Украины до 2,5-3,0% с 5,2% в 2011 году, в связи с чем сохраняет негативный прогноз развития банковской системы Украины, говорится в сообщении агентства.

По мнению Moody's, проблемы в мировой экономике привели к снижению спроса на украинский экспорт, включая металлургическую продукцию, что, в свою очередь, привело к замедлению темпов экономического роста страны.

Слабый экономический рост, прогнозирует рейтинговое агентство, будет сдерживать увеличение кредитоспособности украинских банков в течение ближайших 12-18 месяцев.

На развитие банковской системы также будет негативно влиять груз просроченных кредитов и недостаточная доступность финансовых ресурсов.

Moody's считает, что украинские банки в ближайшее время должны найти решение нескольким важным проблемам, включая отток корпоративных депозитов и повышение ставок по депозитам населения, что влечет снижение банковской маржи.

Агентство при этом прогнозирует снижение доли «проблемных» кредитов до 35% к концу 2012 года с около 40% в конце 2011 года.

Как сообщил ранее Нацбанк, банковская система страны, которой в текущем году удалось возобновить прибыльную деятельность после трех лет убытков, в апреле сократила суммарную чистую прибыль до 80 миллионов гривен с 490 миллионов в марте.

По итогам первых четырех месяцев 2012 года суммарная чистая прибыль банков составила 1,805 миллиарда гривен по сравнению с убытками на общую сумму 465 миллионов гривен в январе-апреле 2011 года.

Финансовый результат деятельности банковского сектора улучшился в этом году благодаря росту чистого комиссионного дохода и сокращению расходов на формирование резервов под проблемные кредиты.

Как сообщал УНИАН, крупнейший кредитор Украины – Международный валютный фонд в апреле ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2012 году с 4,8% до 3%.

Европейский банк реконструкции и развития ожидает в 2012 году снижения темпов роста украинской экономики до 2,5%, но прогнозирует ускорение роста ВВП в 2013 году до 4,0%.

Ранее в пятницу Moody's понизило кредитные рейтинги «ОТП Банка Украина» и «Укрэксимбанка» на две ступени до «В2» с «Вa3», а «Приватбанка» - на одну ступень до «В1» c «Вa3». Новые рейтинги «ОТП Банка Украина» и «Укрэксимбанка» соответствуют суверенному рейтингу Украины «В2», рейтинг «Приватбанка» превышает суверенный на одну ступень.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года Moody's ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Украины до "негативного" со "стабильного" из-за возросших бюджетных и внешних рисков на фоне неопределенности относительно сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Рейтинговое действие также учитывало возможное ухудшение экономической ситуации в Украине вследствие проблем в мировой экономике в целом и увеличения политических рисков, связанных с парламентскими выборами в октябре 2012 года.

В январе 2012 г. агентство опубликовало ежегодный кредитный обзор, из которого следовало, что в случае неблагоприятных политических или экономических событий в Украине Moody's не исключает понижения долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины, который сейчас находится на уровне "B2".