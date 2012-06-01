Представители МММ-2011 опровергают информацию о финансовых проблемах организации

Обнародованная в ряде СМИ информация о том, что в МММ-2011 якобы существуют какие-то финансовые проблемы, не соответствует действительности. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель украинского сектора МММ-2011 Руслан Нарыжняк.

По его словам, в последнее время в СМИ была развязана кампания по очернению и дискредитации МММ. По его мнению, причиной данной кампании может быть проводимая сейчас в МММ кампания "Феникс" по замене ряда неэффективных руководителей. Как отметил Р.Нарыжняк, структуры МММ-2011 в последнее время значительно выросли, поэтому многие из руководителей, занимающих ранее посты в организации, уже не соответствуют занимаемым им должностям.

"Панические настроения организовываются для того, чтобы посеять панику в рядах вкладчиков", - отметил Р.Нарыжняк. По его словам, режим спокойствия будет действовать в компании до середины июня т.г. В данное время представительствами МММ осуществляется только прием вкладов.

Руководитель украинского сектора МММ-2011 также сообщил, что на сегодня в МММ-2011 нет каких-либо проблем с украинскими правоохранительными органами и институциями. По его словам, несмотря на многочисленные проверки, в частности, со стороны налоговиков, ими не было установлено каких-либо фактов противоправных действий со стороны представителей МММ. "Мы никакой финансовой деятельности не ведем; соответственно, никаких притеснений со стороны государства не отмечаем", - отметил он.

По информации Р.Нарыжняка, на данное время общее количество участников МММ-2011 составляет около 35 млн человек, в Украине их количество колеблется в пределах 5-6 млн человек.

Напомним, ранее ряд изданий сообщили о том, что в срочном порядке приостанавливают свою работу офисы и ячейки системы МММ-2011, все наличные деньги, находящиеся в офисах представительств МММ-2011, в срочном порядке были вывезены в неизвестном направлении, карточные счета обнулены и заблокированы.

Справка УНИАН. С начала осени 2011 года в Киеве и регионах Украины начали появляться ярко-оранжевые билл-борды, на заборах и тротуарах – надписи краской, рекламирующие финансовую пирамиду «МММ-2011».

Организатором пирамиды выступил Сергей Мавроди, основатель подобного общества в России в 1990-х годах. Тогда «МММ» собирала вклады населения, обещая высокие проценты от прибыли.