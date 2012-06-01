Кабмин рассмотрит законопроекты о детенизации зарплат после выборов

Правительство отложило рассмотрение законопроектов о детенизации заработных плат и намерено рассмотреть их после выборов народных депутатов осенью 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время подписания Национального трехстороннего соглашения о занятости и рабочих местах на 2012-2017 гг. заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

«Мы договорились, что до того времени, пока не пройдут выборы, мы не будем выносить их на принятие в Верховной Раде... Мы должны посоветоваться с обществом... Мы сейчас не ускоряем события, чтобы не было соответствующей политизации и чтобы мы могли спокойно поговорить», - отметил он.

Напомним, ранее анонсировалось внесение в парламент законопроектов о выведении заработной платы из тени, однако решение данной проблемы было отложено на неопределенный срок.

Как сообщал УНИАН, ранее С.Тигипко заявлял, что, по оценкам экспертов, в Украине в тени находятся от 30% до 40% заработных плат.

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