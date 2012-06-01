Эксперты имеют разные мнения о ситуации на валютном рынке в период Евро-2012

Мнения экспертов относительно того, как будет развиваться ситуация на валютном рынке Украины в период проведения Евро-2012, различаются.

«По нашим оценкам, колебания курса доллара в Украине в июне будут более значительными, чем в первой половине мая. Последние две недели на валютном рынке страны начался умеренный рост доллара. НБУ, видимо, прислушался к рекомендациям МВФ сделать курс доллара более гибким, и не стал выходить на рынок со значительными продажами американской валюты», - отметил руководитель FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

При этом он считает, что с учетом того, что в июне произойдет много событий, как внутри Украины, так и за ее пределами, можно ожидать, что активность на валютном рынке стихать не будет. Поэтому колебания курса валют будут продолжаться, однако, они могут быть как вверх, так и вниз.

По словам Н.Ивченко, основным внутренним событием, которое будет оказывать влияние на ситуацию на валютном рынке, будет, безусловно, чемпионат Евро-2012.

«По нашим оценкам, в Украину приедут около 285 тысяч иностранных болельщиков. С собой они могут привести 314 млн долл., то есть на одного человека в среднем 1,1 тыс. долл. (894 евро). Это может привести к тому, что курс наличного доллара, который в данный момент находится на отметке 8,11 грн/долл., снизится на 2 копейки», - считает эксперт.

В то же время Н.Ивченко обращает внимание, что, помимо Евро-2012, есть и внешние факторы, влияющие на курсы валют. В первую очередь, это ситуация в Греции, где 17 июня пройдут повторные парламентские выборы. «Мы считаем, что по итогам этих выборов будет сформировано правительство, которое будет склонно к продолжению сотрудничества с МВФ и ЕС. Скорее всего, без переговоров этих двух сторон и изменения условий получения помощи Греции не обойтись, однако, это все-таки вселит оптимизм в участников мировых финансовых рынков. В итоге, рост доллара на мировом валютном рынке FOREX и в Украине может приостановиться. Вероятность развития такого сценария составляет 55%. В случае же, если после 17 июня правительство так и не будет сформировано или новое правительство откажется от сотрудничества с МВФ, рост стоимости доллара, как в мире, так и в Украине, продолжится», - сказал эксперт.

Он также считает, что помимо Греции, картину на мировых финансовых рынках усугубляет ситуация в банковском секторе Испании. Четвертый по величине банк Испании Bankia обратился за помощью к государству.

«Выходящая статистика из США и Китая также не радует. Экономический рост в этих странах продолжает замедляться. Поэтому в июне ситуация на валютном рынке в Украине будет продолжать оставаться умеренно напряженной. В случае если по итогам греческих выборов все-таки будет сформировано дееспособное правительство, это несколько разрядит ситуацию, и доллар в Украине может перестать расти», - отмечает Н.Ивченко.

В свою очередь, аналитик «Эрсте Банка» Марьян Заблоцкий уверен, что во время проведения чемпионата людей будет больше волновать спорт, чем курсы валют.

«В связи с этим, активность на рынке будет низкой. Вряд ли мы увидим значительные колебания курса в июне, который и так типично очень спокойный месяц», - считает эксперт.