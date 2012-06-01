Оснований для значительных колебаний курса гривни к доллару нет - Литвицкий

По мнению руководителя группы советников председателя НБУ Валерия Литвицкого, на сегодняшний день нет оснований для значительных колебаний курса украинской гривни к доллару США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу.

«В США инфляция 2,9% в годовом измерении, в Украине инфляция в годовом изменении - 0,6%, у нас инфляция меньше чем в США. Рост там 1,9% (рост ВВП в 1 квартале 2012 года -УНИАН), у нас - 1,8% предварительно. Дефицит платежного баланса по отношению к ВВП в США и в Украине сопоставимы. Поэтому с этим партнером у нас нет оснований для того, чтобы мы колебались (существовали колебания курса валют - УНИАН) более существенно», - сказал он.

При этом В.Литвицкий отметил, что часто колебания курса валют определяются спекулятивными факторами.

«Спекулянты - это святое, они везде, они всегда были, есть и будут, - считает банкир. - Будут всегда попытки расшатать валютный рынок. Но есть ли для этого (для резких колебаний курса — УНИАН) фундаментальные причины?»

В то же время он подчеркнул, что колебания валютного курса будут всегда, главное, чтобы они не были значительными.

«Колебания будут, и это нормально, и я рад, что они не выходят за черту, которая была бы некомфортной для бизнеса и населения», - сказал В.Литвицкий.

Также он сообщил, что сегодня, по сути, уже нельзя говорить о том, что курс гривни является фиксированным.

«Один из активов ситуации - это то, что курс стабилен и при этом он колеблется. Нам всегда говорили наши партнеры по переговорам с международными финансовыми организациями, что у нас курс не должен стоять фиксированным, он должен колебаться. Вот сейчас у нас курс и де-юре не фиксированный, и де-факто», - отметил банкир.

По его мнению, о том, что НБУ не держит курс гривни любой ценой, говорит и тот факт, что Нацбанк не проводит значительных интервенций в поддержку гривни, что позволяет сохранять золотовалютные резервы на должном уровне.

«Сказать, что курс фиксированный, это означает, что мы, по прогнозам, конца года должны были бы потратить где-то 6-7 млрд долл. на интервенции. А мы держимся возле отметки в 31 млрд долл.» - отметил В.Литвицкий.

Как сообщал УНИАН, на украинском межбанковском валютном рынке уже месяц наблюдается постепенное снижение котировок гривни по отношению к доллару США.

Заместитель директора Генерального экономического департамента - директор Департамента экономического анализа и прогнозирования НБУ Александр Петрик заявил, что динамика обменного курса гривни соответствует тем «фундаментальным условиям», которые на сегодня сложились в отечественной экономике.

Сегодня, 1 июня, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0840/8,0920, к 12:00 цены поднялись до 8,0900/8,0940. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,0840/8,0915 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,9920/10,0035, к 12:00 цены ушли вниз - 9,9755/9,9845. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,9605/9,9740.

НБУ вышел на рынок с продажей валюты по курсу 8,02 грн/долл.

Напомним, что Национальный банк Украины 23, 24 и 29 мая выходил на межбанк с предложением продажи валюты. Представители НБУ заявляли, что до этого последний раз регулятор продавал валюту на межбанке в феврале т.г.