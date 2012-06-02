Возобновила работу украинско-индийская Комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству

Межправительственная украинско-индийская Комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству возобновила свою работу после 9-летнего перерыва и провела четвертое заседание в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с надежными партнерами на долгосрочную перспективу. И речь здесь может идти не только о торговле, но и о сотрудничестве на основе создания совместных предприятий, участия в процессах приватизации и привлечения инвестиций», - отметил после заседания министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.

В ходе заседания стороны определили перспективные направления сотрудничества, в частности, в машиностроительной отрасли, металлургической, энергетической, химической, перерабатывающей, пищевой, самолетостроительной, фармацевтической сферах и т.д.

«Большой потенциал наших экономик необходимо использовать для взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Украина готова и в дальнейшем сотрудничать с Индией в электроэнергетической сфере. Наши предприятия могут принять участие в строительстве объектов гидро- и теплоэнергетики. Кроме того, использование наших возможностей в обеспечении необходимым оборудованием индийских АЭС и участие в реконструкции существующих объектов энергетики способно доказать эффективность нашего сотрудничества», - отметил П.Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина готова наращивать поставки сельскохозяйственной продукции в Индию, и нуждается в индийских товарах, в частности, медикаментах, которые составляют почти 30% объема украинского импорта из этой страны, пластмассах, чая, шерстяных и хлопковых тканях, слюде, рисе, кофе и т.д.