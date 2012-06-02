Колесников заявляет, что Украина потратила на подготовку к Евро-2012 40 млрд грн

Украина потратила на операционные расходы для подготовки Евро-2012 наименьшую сумму за всю историю проведения чемпионатов Европы.

Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Борис Колесников, сообщает ТСН.

"Все расходы Украины, уже оплаченные или не оплаченные, составляют около 40 миллиардов гривен. Причем часть расходов была понесена еще предыдущей командой", - сообщил он, добавив, что от предыдущей власти досталась "разруха".

"Украина потратила на операционные – на расходы на подготовку персонала, стюардов – на все технические расходы 55 миллионов долларов. Это наименьшая сумма за всю историю подготовок, по крайней мере, в ХХІ веке", - заявил Б.Колесников.

"Украина потратила на именно то, что нужно чемпионату – это стадионы в Киеве, во Львове и частично реконструкцию харьковского стадиона – 800 миллионов долларов. Это вся составляющая, связанная с футболом", - отметил вице-премьер.

Он также рассказал, что "по всем оценкам турагентств, гостей будет больше миллиона".

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