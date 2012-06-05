На подготовку Киева к Евро-2012 потрачено около 23 млрд грн

Общая сумма затрат на подготовку к проведению Евро-2012 в Киеве составила около 23 млрд грн.

Об этом в интервью ZN.UA сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации — куратор Евро-2012 Анатолий Голубченко.

По его словам, за период 2008-2012 годов Киев потратил 1 млрд 789 млн грн из городского бюджета по программе подготовки к Евро-2012.

Государство в целом, по словам А.Голубченко, потратило на столицу 14 млрд 118 млн грн.

«Но это с учетом 5,5 миллиарда гривень на аэропорт „Борисполь“ и 4,6 миллиарда гривень на НСК „Олимпийский“, — отметил А.Голубченко.

„Но есть еще инвестиции. Мы построили 20 отелей, в которые инвесторы вложили более 7 миллиардов гривен. И это без учета инвестиций в строительство терминала аэропорта „Киев“ и кредита ЕБРР на закупку общественного транспорта“, — подчеркнул он.

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