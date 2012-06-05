Сорос считает, что Евросоюз имеет три месяца на спасение евро

Крупный инвестор и финансист, миллиардер Джордж Сорос предупредил лидеров стран Евросоюза, что у них есть "окно в три месяца", чтобы спасти единую европейскую валюту.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, об этом Дж.Сорос заявил на конференции в Италии 4 июня.

За три месяца, как полагает инвестор, должен произойти ряд изменений, которые и определят судьбу евро. Дж.Сорос считает, что Греция, пытающаяся справить с долговым кризисом, в итоге сформирует правительство, нацеленное на выполнение тех условий, под которые Афинам была выдана антикризисная финансовая помощь.

А вот экономика Германии, по прогнозам финансиста, начнет сдавать позиции уже к осени. Из-за этого канцлеру страны Ангеле Меркель будет гораздо сложнее получить поддержку населения, чтобы продолжать оказывать помощь странам ЕС, погрязшим в долговом кризисе.

Дж.Сорос уверен, что европейские лидеры не понимают "природу нынешнего кризиса", а потому выбирают неподходящие средства для борьбы с ним. Они сконцентрировали свое внимание на размере долгов, но кризис больше связан с проблемами в банковской системе и вопросами конкуренции, считает инвестор.

Без проведения курса, направленного на экономический рост, правительства не смогут продолжать гасить долги, считает Дж.Сорос. По его словам, время для спасения евро уходит.

"Пик кризиса придется, скорее всего, на осень. К этому времени экономика Германии также ослабеет, и канцлеру Ангеле Меркель будет гораздо сложнее, чем теперь, убедить своих сограждан в том, что их страна должна взять на себя какие-то дополнительные обязательства по спасению евро", - уверен Дж.Сорос.

Говоря об "окне в три месяца", финансист имел в виду то время, которое остается до осени, когда, по его прогнозам, кризис достигнет своего пика.