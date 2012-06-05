Украина погасит половину кредита ВТБ, вторая пролонгирована до 2014 года

Украина погасит половину кредита ВТБ на общую сумму 2 млрд долл., вторая половина пролонгирована до 2014 года.

Соответствующий договор был подписан между VTB Capital plc и Украиной 31 мая 2012 года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«31 мая 2012 года министр финансов Украины, действуя в соответствии с поручением Кабинета министров Украины, подписал договор между VTB Capital plc и Украиной, в результате которого часть займа в размере 1 млрд долл. (а также все начисленные проценты на полную сумму займа) Украина заплатит 6 июня 2012 года. Остальная часть займа в размере 1 млрд долл. будет погашена 4 июня 2014 года», - говорится в сообщении.

Детали договоренности не уточняются.

Как сообщал УНИАН, договоренность по этому кредиту, срок погашения которого наступает в июне т.г., была достигнута в ходе визита в Киев председателя правления ВТБ Андрея Костина.

А.Костин провел встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем, главой Национального банка Украины Сергеем Арбузовым и министром финансов Юрием Колобовым.

23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко сказал, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 миллиард долларов для погашения кредита ВТБ.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит на 6 месяцев в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит продлевался трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.