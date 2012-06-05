Курс покупки/продажи доллара в банках во вторник не изменился

Во вторник утром украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,06 грн/долл., продают – по 8,11 грн/долл. Курс покупки/продажи не изменился, по сравнению со вчерашним, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,09 грн/долл., по продаже – в пределах 8,099-8,13 грн/долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился со вчерашнего дня на 0,9% и во вторник составляет 9,99 грн/евро, продажи — на 1% - до 10,20 грн/евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,84-10,10 грн/евро, по продаже – в пределах 10,14-10,26 грн/евро.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 4 июня повысился на 0,1% и сегодня составляет 0,2347 грн/рубль, продажи — понизился на 0,3% - до 0,2454 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2400 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2420-0,2600 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США – 8,08/8,11 грн, евро – 9,80/10,03 грн, рубль – 0,2300/0,2400 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,085/8,12 грн, евро – 9,70/10,30 грн, рубль – 0,2320/0,2450 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,06/8,11 грн, евро – 9,95/10,25 грн, рубль – 0,2350/0,2500 грн.