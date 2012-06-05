Межбанк вторника: закрытие торгов - 8,0750/8,0800 грн/долл.

Во вторник на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись на уровне 8,0840/8,0910 грн/долл., к 12:00 цены снизились до 8,0810/8,0845 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0750/8,0800 грн/долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2432/0,2436 грн/рубль, к 12:00 цены упали до 0,2422/0,2426 грн/рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2426/0,2430 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль упал и составил 33,1751 (-0,5725) рубля за доллар.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2488/1,2490 долл./евро, а к 15:00 упали — 1,2421/1,2423 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0945/10,1050 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз — 10,0360/10,0445 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,0225/10,0355.