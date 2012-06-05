Минфин во вторник не получил ни одной заявки на покупку ОВГЗ

Министерство финансов Украины на сегодняшнем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) не получило ни одной заявки, говорится в сообщении министерства.

На сегодняшнем аукционе к размещению предлагались гривневые ОВГЗ со сроком обращения 1 и 2 года, а также номинированные в долларах США ОВГЗ со сроком обращения 2 и 3 года.

Как сообщал УНИАН, на аукционе 31 мая Минфин, также не получили ни одной заявки на покупку гособлигаций. К размещению предлагались гривневые ОВГЗ со сроком обращения 1, 3, 5 и 7 лет.

При этом на аукционе 29 Минфин привлек от продажи ОВГЗ рекордные 4,33 млрд грн, в основном благодаря размещению гособлигаций, номинированных в валюте.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.