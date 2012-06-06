Moody's понизило рейтинг Raiffeisen Bank International и подтвердило рейтинг Commerzbank

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг приоритетных долговых обязательств и депозитов австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI) до "A2" с "A1" со стабильным прогнозом, а также подтвердило рейтинг депозитов немецкого банка Commerzbank на отметке "A3" с негативным прогнозом.

Кроме того, Moody's предприняло еще ряд рейтинговых действий в отношении нескольких австрийских и немецких кредитных организаций.

В частности, рейтинг Erste Group Bank AG снижен на две ступени - до "A3", UniCredit Bank Austria - на одну ступень, также до "A3". Прогноз по рейтингам Erste и UniCredit Bank Austria - негативный.

Агентство сократило на одну ступень рейтинг депозитов немецкого Eurohypo - до "Baa2" и Deutsche Hypo - на две ступени, также до "Baa2".

Все рейтинговые действия совершены в рамках пересмотра, начавшегося 15 февраля 2012 года, передает РИА "Новости".

"Рейтинговые действия обусловлены возросшим риском новых шоков для банковской системы из-за долгового кризиса в еврозоне", - отмечает агентство.