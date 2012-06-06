Средний курс покупки/продажи доллара остался без изменений

В среду утром украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,06 грн/долл., продают – по 8,12 грн/долл. Курс покупки остался без изменений, продажи - повысился на 0,1% по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,10 грн/долл., по продаже – в пределах 8,091-8,13 грн/долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках не изменился со вчерашнего дня и в среду составляет 10,00 грн/евро, продажи — понизился на 0,1% - до 10,18 грн/евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,90-10,03 грн/евро, по продаже – в пределах 10,10-10,27 грн/евро.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 5 июня повысился на 0,5% и сегодня составляет 0,2334 грн/рубль, продажи — на 0,4% - до 0,2465 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2420 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2430-0,2670 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США – 8,08/8,11 грн, евро – 9,90/10,16 грн, рубль – 0,2300/0,2430 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,08/8,12 грн, евро – 9,90/10,25 грн, рубль – 0,2380/0,2480 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,06/8,11 грн, евро – 9,95/10,20 грн, рубль – 0,2370/0,2500 грн.