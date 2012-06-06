Эксперт: спрос на ОВГЗ будет ситуативным, пока остатки на корсчетах не составят 19-20 млрд грн

Спрос на первичных аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) будет ситуативным до восстановления остатков на корреспондентских счетах коммерческих банков на уровне 19-20 млрд грн (на начало 5 июня остатки составляли 16,059 млрд грн - УНИАН), считает аналитик инвесткомпании "Инвестиционный капитал Украина" Тарас Котович.

“До тех пор, пока остатки на корсчетах не восстановятся до уровня 19-20 млрд грн и не будут находиться на этом уровне некоторое время, спрос на ОВГЗ будет формироваться ситуативно в небольших объёмах либо госбанками при поддержке НБУ. Исключением могут стать индексированные ОВГЗ, если НБУ позволит банкам формировать резервы с их помощью, как это было опробовано на группе банков в апреле-мае этого года”, говорится в сообщении компании со ссылкой на Т.Котовича.

По его мнению, к снижению ликвидности в банковской системе до уровня 15-16 млрд долл привели значительные объемы привлечений Минфином неделю назад (29 мая от продажи валютных ОВГЗ было привлечено 4,3 млрд грн) и период налоговых платежей. При этом текущий уровень ликвидности ещё сохраняется благодаря поддержке Нацбанка, так как ключевые выплаты по внутреннему долгу либо уже осуществлены, либо наступают значительно позже.

“В таких условиях, спроса не может быть как на ОВГЗ в национальной валюте, так и на валютные облигации”, - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, последние два аукциона по размещению ОВГЗ, проведенных Минфином, были безрезультатными.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.