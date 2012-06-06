В Украине в мае зафиксирована дефляция 0,3%

В Украине в мае 2012 года по сравнению с апрелем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против мая 2011 года — на 0,5%, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По информации Госстата, инфляция в январе-мае 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,7%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Как сообщал УНИАН, в апреле МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), при этом позже сообщил о пересмотре прогноза — до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

По информации Госстата, в Украине в апреле этого года против марта 2012 г. цены не изменились, инфляция составила 0%, против апреля 2011 года инфляция составила 0,6%.

Инфляция в январе-апреле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 2,3%, с начала 2012 г. – 0,7%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.