“ПриватБанк” возглавил ТОП-5 банков с самыми доступными кредитными картами

“ПриватБанк” возглавил ТОП-5 банков Украины с самыми доступными условиями обслуживания кредитных карт. Об этом сообщила компания “Простобанк консалтинг”, которая занимается исследованием банковского рынка Украины.

По подсчетам компании, реальная ставка по Кредитке “ПриватБанка” составляет 28,34% годовых, что является рекордно низким показателем для украинского рынка. Занявший второе место “Терра Банк” выдает кредиты на карты под 35,23% годовых, а третий в рейтинге “Сбербанк России” кредитует клиентов по ставке 37,54% годовых.

В целом, по данным компании “Простобанк консалтинг”, средняя реальная стоимость использования заемных средств по кредитным картам в Украине на конец мая составила 48,36% годовых. Таким образом, владельцы Кредиток

“ПриватБанка” платят по кредиту в полтора раза меньше, чем клиенты большинства других украинских банков.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Банк в I квартале 2012 года получил чистую прибыль 267,011 млн грн.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 153,655 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 105,936 млрд грн, обязательства - 136,649 млрд грн, уставный капитал - 13,545 млрд грн, собственный капитал - 17,006 млрд грн.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владеют по 33,7545% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,99%.