Торги на межбанке в среду открылись падением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,0750/8,0810 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2465/69, котировки по евро-гривне остались на том же уровне – 10,0945/10,1035. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,2486/88 (вторник — 1,2488/90).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9925/8,0200.