Цены на промпродукцию в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,2%

В Украине рост цен производителей промышленной продукции в мае по сравнению с апрелем 2012 года составил 0,2%, с декабрем 2011 года – 5%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с маем 2011 года цены производителей промпродукции выросли на 4,3%.

По данным Госстата, цены на продукцию добывающей промышленности в мае снизились на 1,3%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых продукция подешевела на 2,5%, в том числе в добыче нефти - на 6,5%, добыче, обогащении и агломерации каменного угля - на 2,3%. В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических цены уменьшились на 0,1%.

Продукция предприятий перерабатывающей промышленности подорожала на 0,5%. Наибольший рост цен (на 4,5%) наблюдался в химическом производстве, на 0,6-0,4% - в производстве продуктов нефтепереработки, другой неметаллической минеральной продукции, резиновых и пластмассовых изделий. В то же время в производстве кокса, транспортных средств и оборудования, обработке древесины и производстве изделий из нее, текстильном производстве; производстве одежды, меха и изделий из меха цены снизились на 1,8-0,3%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 0,6%, в т.ч. в производстве масла и животных жиров - на 2,8%, напитков - на 1,3%, хлеба и хлебобулочных изделий - на 0,3%, мясных продуктов - на 0,2%. При этом произошло снижение цен на продукцию (на 2,3-0,4%) в производстве чая и кофе, сахара, какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, молочных продуктов.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксировано снижение тарифов на 0,1%, за счет удешевления электроэнергии.

Напомним, цены производителей промпродукции в апреле 2012 года против марта выросли на 3,7%, против декабря 2011 года — на 4,8%.

Справка УНИАН. Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.