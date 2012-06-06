ГНСУ в январе-мае направила в сводный бюджет 120,2 млрд грн

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в январе-мае 2012 года направила в сводный бюджет 120,2 млрд грн платежей, что на 10,5%, или на 11,5 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, сумма налоговых платежей в государственный бюджет за отчетный период составила 87 млрд грн, в бюджет дополнительно поступило 6,4 млрд грн; сумма поступлений в местные бюджеты составила 33,2 млрд грн, что на 5,1 млрд грн больше аналогичного показателя прошлого года.

За 5 месяцев 2012 года в общий фонд госбюджета поступило 83,3 млрд грн платежей, контролируемых ГНСУ, что на 7,1% больше, чем в январе-мае 2011 года. Плановые показатели перевыполнены на 0,6%. В бюджет дополнительно поступило 483,9 млн грн.

В полном объеме выполнено задание по налогу на прибыль, акцизному налогу с ввезенных в Украину подакцизных товаров, части чистой прибыли (дохода) государственных предприятий, рентной плате за природный газ, добываемый в Украине, и транзитной транспортировке природного газа, сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ, сбору за специальное использование лесных ресурсов и воды, платежам за использование недр и т.д.