Завтра состоится заседание Совета инвесторов под председательством Януковича

7 июня под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится пленарное заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов на тему: «Проведение реформ - новые инвестиционные возможности Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений АПУ, исполнительный секретарь Совета отечественных и иностранных инвесторов Андрей Гончарук, во время заседания будут, в частности, подведены итоги деятельности тематических рабочих групп, которые были образованы совместно представителями власти и бизнеса.

Сопредседатели рабочих групп представят наработки и предложения по совершенствованию условий ведения хозяйственной деятельности в Украине в сферах банковских и финансовых услуг, высоких технологий, электроники, энергетики, интеллектуальной собственности, промышленного производства, развития инфраструктуры, сельского хозяйства.

«Ожидается, что члены Совета прокомментируют пути улучшения инвестиционного климата в нашем государстве с учетом работы над завершением налоговой, судебной и земельной реформ, имплементацией положений нового Таможенного кодекса», - сказал советник Президента.

По словам А.Гончарука, подготовленные инвесторами предварительные рекомендации уже проанализированы Администрацией Президента, Кабинетом министров и Координационным центром по внедрению экономических реформ. По результатам пленарного заседания Совета ожидается предоставление соответствующего поручения главы государства.

*** Совет отечественных и иностранных инвесторов создан Президентом Украины 1 сентября 2010 года в качестве консультативно-совещательного органа при главе государства с целью совершенствования государственных механизмов улучшения инвестиционного климата в Украине и привлечения как можно большего объема инвестиций в отечественную экономику.

Совет инвесторов предоставляет Президенту предложения по совершенствованию условий ведения бизнеса, улучшению регуляторной среды, формированию привлекательного инвестиционного имиджа нашей страны, стимулированию инвестиционной деятельности в Украине с учетом передового отечественного и иностранного опыта.