Moody's подтвердило рейтинги «VAB Банка»

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги «VAB Банка» (Киев): рейтинг финансовой устойчивости (BFSR) «E»; долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валютах «Caa1»; краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте «Not-Prime».

Об этом говорится в сообщении Moody's.

В своем сообщении Moody's отмечает, что рейтинговое действие связано с изменениями в структуре собственности банка, которые, по мнению рейтингового агентства, будут способствовать возобновлению рентабельности, обеспечат поддержку капиталом со стороны новых акционеров, что позволит банку успешно реализовать недавно принятую стратегию.

Как сообщает рейтинговое агентство, до изменений в структуре собственности «VAB Банка» в III квартале компания TBIF Financial Services, которая продала свою 84% долю в банке, была нацелена на развитие розничного сегмента бизнеса, тогда как новые владельцы (украинский бизнесмен Олег Бахматюк – УНИАН) нацелены на развитие корпоративного сегмента, в частности, кредитование сельского хозяйства.

Кроме того, сообщается, что Moody's подтвердил долговой долгосрочный рейтинг «VAB Банка» в иностранной валюте «Caa1» и рейтинг по национальной шкале «Ba1.ua». Прогноз по долгосрочным рейтингам и BFSR остается положительным.

Справка УНИАН. «VAB Банк» на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.

«VAB Банк» в 2011 году сократил чистый убыток против показателя 2010 года на 20% – до 497,36 млн грн.

Январь-март 2012 года банк закончил с убытком 20,4 млн грн.

По данным НБУ, на 1 апреля 2012 года единственным акционером «VAB Банка» с долей более 10% являлся Сергей Максимов, которому принадлежало напрямую 4,2441%, опосредованно — 6,1594%.