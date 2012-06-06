Темпы роста инфляции снижаются из-за снижения спроса на внутреннем рынке - Порошенко

Снижение темпов роста инфляции в Украине происходит в результате снижения уровня спроса на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.

«Низкая инфляция или дефляция означает снижение спроса или перепроизводство. У нас перепроизводства нет. Это означает (причина снижения инфляции – УНИАН) – снижение спроса», - сказал П.Порошенко.

Он сообщил, что на сегодняшний день Минэкономики изучает причины существующего уровня инфляции. По словам министра, причина может заключаться в ограничении доступа населения к кредитным ресурсам банков.

П.Порошенко отметил, что при таких темпах инфляции ее уровень может быть ниже ожидаемого по итогу года 7,9%. «Инфляция составляет с начала года 0,4%. Это означает, что мы на заданный показатель инфляции не выйдем», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине в мае 2012 года по сравнению с апрелем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против мая 2011 года — на 0,5%.

Инфляция в январе-мае 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,7%, с начала 2012 г. – 0,4%.

В апреле МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), при этом позже сообщил о пересмотре прогноза — до 7%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.