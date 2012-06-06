Торги по доллару на межбанке в среду закрылись снижением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0750/8,0810, к 12:00 цены упали до 8,0640/8,0710. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0655/8,0685 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2465/69, к 12:00 цены выросли до 0,2481/85. К закрытию цены откатились к уровню 0,2482/86. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,5075 (-0,6676).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2440/1,2525. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,0945/10,1035, к 12:00 цены составили 10,0925/10,1055. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 10,0895/10,0975.

Дилер одного коммерческого банка с иностранным капиталом сообщил УНИАН, что «Нацбанк сегодня сообщил банкам, что ничего продавать не будет, после того, как увидел что рынок самостоятельно стабилизировался».

В целом, по словам банкира, сегодня на рынке «ощущались большие продажи». Некоторые сделки проходили на уровне 8,0650 грн/долл.