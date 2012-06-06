Общий фонд госбюджета в январе-мае перевыполнен по доходам на 0,6%

Помесячной росписью доходов общего фонда государственного бюджета Украины на январь-май 2012 года предусмотрены поступления в размере 114,446 млрд грн, при этом, по оперативным данным, фактически в январе-мае в общий фонд госбюджета поступило 115,094 млрд грн. Перевыполнение плана составило 0,6%.

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

Также сообщается, что в январе-мае т.г. обеспечено возмещение налога на добавленную стоимость на сумму 19,159 млрд грн (при плане 19,075 млрд грн), в том числе в автоматическом режиме - 10,39 млрд грн.

По данным Госказначейства в специальный фонд госбюджета за январь-май 2012 г. поступило 18,284 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местных бюджетов).

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 366,621 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 317,408 млрд грн, расходы - 391,810 млрд грн, в частности, расходы общего фонда - 342,005 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9% и курса - 8 грн за один доллар.

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